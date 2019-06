Håpefulle demokrater møtes til debatt i Miami

Ti presidentkandidater, alle demokrater, møtes onsdag til sin første debatt i Florida. For de mest ukjente kan den bety et være eller ikke være.

I alt ønsker 20 demokrater å utfordre Donald Trump høsten 2020. Ettersom de er så mange, blir det to debatter denne uken med ti kandidater hver gang.

Onsdag kveld regnes senatoren Elizabeth Warren, som tilhører venstresiden i partiet, som favoritt. Torsdag kommer turen til blant annet visepresident Joe Biden og senator Bernie Sanders. Mens Biden er regnet som en moderat demokrat, er Sanders mer venstreorientert. Han var Hillary Clintons fremste konkurrent i Demokratenes nominasjonsprosess før valget i 2016.

Kjemper om plass

For alle kandidatene utgjør debatten en svært viktig mulighet til å legge fram en visjon for USA og få en etterlengtet plass i nyhetsbildet, der det for tiden er vanskelig å utkonkurrere Trumps mange kontroversielle utspill.

En sterk prestasjon kan også sikre kandidatene mer økonomisk støtte til å drive valgkamp. De som ikke greier å sikre seg nok penger, og som blir liggende etter på meningsmålingene, risikerer å ikke få lov til å stille i Demokratenes debatter i forbindelse med nominasjonsprosessen utover høsten.

– Store evner

Analytikere peker på at Warren er en talentfull debattant, og at hun har gode muligheter til å få vist seg fram under den to timer lange direktesendte seansen.

– Denne kvelden tror jeg ikke noen andre har hennes evner og hennes erfaring i dette formatet. Jeg mener hun bør se på dette som en mulighet til virkelig å skinne og bli den som dominerer samtalen, sier Maria Cardora, politisk rådgiver for Demokratene.

Men Warren risikerer likevel å bli stilt til veggs av andre og mer ukjente kandidater. De vet at dette er en sjelden mulighet til å få oppmerksomhet, noe som kan få dem til å gå aggressivt ut mot Warren.

På den andre siden vil dette kunne gi Warren en mulighet til å få vist hvordan hun takler motgang og harde fronter.

Styrt etter klokka

På spørsmål om hun føler press som følge av favorittstempelet, trekker Warren på skuldrene:

– Dette er bare en mulighet til å snakke til mennesker over hele landet om hvordan denne regjeringen fungerer stadig bedre for et stadig tynnere lag på toppen, og det fungerer bare ikke for resten av USA, sa Warren etter et valgkampmøte i Miami tirsdag.

For å sikre en rettferdig fordeling av ordet og gi rom til alle, har kandidatene kun 60 sekunder på seg til å svare på spørsmål og kun 30 sekunder på oppfølgingsspørsmål. Tidspresset betyr trolig at de neppe får dykket særlig dypt i de politiske spørsmålene.

Alle får dessuten anledning til å komme med et innlegg på slutten av debatten, men ikke under åpningen.

Ukjente fjes

En undersøkelse viser at det til nå er få demokratiske velgere som har viet valgkampen særlig oppmerksomhet

– Folk kan ha hørt kandidatenes navn, men de vil ikke kunne kjenne dem igjen, og de vet ikke mye om dem. Ingen av dem vil nå målet i den første debatten, men de må få folk interessert nok til at de vil vite mer, sier Jesse Ferguson, politisk rådgiver for Demokratene.

I tillegg til Warren deltar disse kandidatene i onsdagens debatt:

Senator Cory Booker fra New Jersey, senator Amy Klobuchar fra Minnesota, kongressmedlem Tulsi Gabbard fra Hawaii, kongressmedlem Tim Ryan fra Ohio, tidligere kongressmedlem Beto O'Rourke fra Texas, tidligere kongressmedlem John Delaney fra Maryland, guvernør Jay Inslee fra Washington, New Yorks ordfører Bill de Blasio og tidligere byutviklingsminister Julián Castro.

