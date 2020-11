Hardt koronarammede Peru sier landet har kontroll på difteri-utbrudd

Perus helsemyndigheter sier at et utbrudd av difteri, en akutt infeksjonssykdom i svelg og luftveier, er brakt under kontroll.

Peru er hardt rammet av koronapandemien, og det søramerikanske landet er sammen med Belgia landet i verden som har flest koronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggere. I oktober ble det erklært en ny helsekrise på grunn av landets første difteri-dødsfall på 20 år. Så langt er det ikke oppdaget flere enn tilfeller enn fem i et sykdomsutbrudd i en familie, opplyser helsemyndigheten i landet. To døde som følge av den svært smittsomme sykdommen. (©NTB)