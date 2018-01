Hardt pressede britiske sykehus må utsette operasjoner

Britiske sykehus sliter med «ekstremt sesongpress». Mange operasjoner som ikke må utføres umiddelbart, må utsettes i ukevis.

Helsevesenet National Health Service (NHS) England ber sykehusene om å utsette enkelte operasjoner for å frigjøre personell og sengekapasitet for pasienter med presserende behov.

Restriksjonene vil i beste fall gjelde ut januar, og omkring 55.000 operasjoner vil bli påvirket. Den britiske helseministeren Jeremy Hunt beklaget onsdag situasjonen.

– Dette er absolutt ikke noe jeg ønsker, sier han til Sky News, og føyer til at det ikke er tvil om at sykehusene i øyeblikket er under sterkt press.

NHS Englands leder Bruce Keogh sier presset kan øke ytterligere siden tidlige tegn tyder på at årets influensaepidemi er i ferd med å skyte fart.

(©NTB)

Mest sett siste uken