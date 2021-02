Harris brukte superstemmen for første gang – banet vei for gigantisk krisepakke

Kamala Harris brukte sin avgjørende stemme ved uavgjort i Senatet for første gang fredag. Demokratene sørget for at de kan vedta Joe Bidens koronakrisepakke.

Joe Biden har lagt fram en økonomisk handlingsplan verdt hele 1.900 milliarder kroner. Den kan nå bli vedtatt av Kongressen uten at demokratene trenger republikanernes stemmer. Det ble klart da Senatet fredag stemte over et forslag som legger forutsetningene for hvordan den neste krisepakken skal se ut etter å ha blitt behandlet i Kongressen. Demokratene i rommet jublet da visepresident Harris kunngjorde at det hadde endt 51-50, et resultat hun bidro til med sin avgjørende stemme. Den bruker hun bare hvis det ender uavgjort. Senatet er delt på midten mellom republikanere og demokrater. (©NTB) Reklame Her kan du levere Eurojackpot Politikk

Valg Nettavisen vil gjerne ha flere friske meninger. Send inn ditt debattinnlegg her