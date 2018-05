Harry møtte folket utenfor Windsor Castle

Kvelden før bryllupsdagen kom prins Harry og hans storebror og forlover, prins William, ut fra Windsor Castle for å hilse på folk som hadde møtt opp.

Den britiske prinsen gifter seg lørdag med den amerikanske skuespilleren Meghan Markle på slottet vest for London.

Den 33 år gamle brudgommen og hans 35 år gamle storebror håndhilste på flere av de frammøtte.

– Glimrende, takk skal du ha, sa prinsen og ga tommel opp da han ble spurt om hvordan det gikk, dagen før den store dagen. Han fikk også en liten bamse med rød trøye fra en av de frammøtte.

Utenfor Windsor Castle hadde det samlet seg en rekke rojalister og andre fans, ikke bare fra Storbritannia, men også fra USA, Canada og andre land.

Selve vielsen skal finne sted i kapellet St. George i Windsor. 600 personer er invitert til festen. Vertene har ikke offentliggjort gjestelisten.

Det var opprinnelig planen at Meghan Markles far skulle føre bruden opp kirkegulvet, men han har meldt avbud på grunn av hjerteproblemer. I stedet skal prins Charles, altså Harrys far, følge sin svigerdatter til alters.

