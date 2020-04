Harvard-studie: Vi bør holde sosial avstand til 2022

Sosial avstand bør opprettholdes over flere perioder helt inn i 2022 for å hindre overfylte sykehus, ifølge en studie fra Harvard-universitetet.

– Vi kan slå fast at et engangstiltak om sosial distansering trolig vil være utilstrekkelig for å holde forekomsten av SARS-CoV-2 innenfor kapasitetsbegrensningene for kritisk medisinsk hjelp i USA, sier studiens hovedforfatter Stephen Kissler.

– Det som ser ut til å bli nødvendig når andre behandlingsformer ikke finnes, er å gjennomføre jevne perioder med sosial distansering, legger han til.

Studien, basert på datasimuleringer av pandemiens utvikling, er publisert i tidsskriftet Science og setter som forutsetning at covid-19 kommer til å bli en sesongbasert sykdom.

Forskerne mener det er svært lite sannsynlig at smittede oppnår sterk nok immunitet og som varer lenge nok til at covid-19 dør ut av seg selv, i motsetning til sars-utbruddet i 2002 og 2003.

Å utvikle en vaksine er nødvendig, slår de fast.

(©NTB)