Etter en samlet avstemning torsdag har amerikanske Senatet godkjent president Donald Trumps valg av omstridte Gina Haspel som ny CIA-sjef.

Haspel blir dermed den første kvinnen som noensinne leder det amerikanske etterretningsbyrået.

Haspel ledet tidligere CIAs beryktede torturprogram og deltok selv under tortur av fanger. Hun ledet også et hemmelig CIA-fengsel i Thailand fra 2002 til 2005.

Da Trump nominerte henne som ny CIA-sjef, resulterte det derfor i en storm av protester, også fra ansatte i etterretningsorganisasjonen.

Under utspørringen i etterretningskomiteen i Senatet forsikret Haspel at hun ikke lenger tror på bruk av tortur, og at hun som CIA-sjef derfor heller ikke kommer til å tillate dette.

Haspels uttalelser overbeviste flere av demokratene i Senatets etterretningskomité. Hun ble derfor godkjent der med ti mot fem stemmer onsdag.

Torsdag ble hun også formelt godkjent av et samlet Senat.

(©NTB)

Mest sett siste uken