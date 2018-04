Hatet deres er så ekstremt at de skremte vekk andre rasister

Retten får høre avskyelige ting i saken mot tre hvite menn som er tiltalt for å planlegge å bombe muslimer i Kansas.

NEW YORK (Nettavisen): «De helvetes kakerlakkene i dette landet må fjernes, punktum. De er det jævla problemet i dette landet akkurat nå. De er trusselen i dette landet akkurat nå».

Patrick Stein snakker om muslimer i dette opptaket. Han kaller dem «kakerlakker».

Sammen med Gavin Wright og Curtis Allen plasserte Patrick Stein muslimske mål på Google Earth og markerte forskjellige steder i Kansas. Hver markering ble kalt «kakerlakker» og plassert på steder hvor de bor mange muslimer: Et leilighetskompleks som huser somaliske flyktninger og en moské i Garden City.

«Når vi starter operasjonen, kan vi ikke etterlate noen, ikke engang en ettåring. Jeg er seriøs. Jeg garanterer at når jeg går til angrep, så er det farvel til disse lille jævlene».

I et annet opptak diskuterer de tre hvite mennene at de bør drepe utleieren i Garden City og voldta hans kone og datter, for å skremme ham vekk fra å leie ut til muslimer, skriver The Huffington Post.

Avisen forteller at de omtalte de planlagte bombingene som «Korstogene 2.0», og at de debatterte om de skulle skrive et manifest og sende dette til aviser og radiostasjoner, slik Ted «Unabomber» Kaczynski gjorde. Tanken var at dette ville inspirere flere til lignende handlinger mot muslimer andre steder i USA.

Det var masseskytingen på nattklubben Pulse i Orlando i 2016 som motiverte disse tre mennene fra Kansas til å drepe muslimske innvandrere. 12. juni 2016 drepte Omar Mateen 49 mennesker før han selv døde i en skuddveksling med politiet.

- De var rasende over at en muslim drepte alle disse amerikanerne. Jeg var også rasende, forteller Dan Day ifølge Associated Press.

Day ble med da de tre Kansas-mennene, som var medlemmer av en lokal milits, begynte å rekruttere andre for å drepe muslimske innvandrere. På dette tidspunktet hadde FBI allerede rekruttert Day til å infiltrere denne militsgruppen og informere byrået om aktivitetene deres.

Et av møtene i månedene som fulgte, ble holdt hjemme hos et militsmedlem i Lakin, og hadde ifølge Day til hensikt å avgjøre hvem som var med og hvem som ville holdes utenfor. Kvinnen som eide hjemmet nektet å bli med på de planlagte angrepene og argumenterte for at en milits kun skal brukes i forsvarssituasjoner, ikke angrep.

- Det ble intenst i rommet da, forklarte Day under sitt vitnemål. Han mener at kvinnen var redd for Stein, som hun ellers hadde hatt et godt forhold til. Day fortalte også at han selv fryktet for sitt eget liv i løpet av de fem månedene han gjorde lydopptak av møter på oppdrag fra FBI.

I et lydopptak som ble spilt av i retten advarer Patrick Stein noen av gruppens medlemmer mot å si et ord om planene til utenforstående. FBIs informant tolket Stein som at han var villig til å ta livet av noen som snakket. De som ikke ville være med, ble utelatt fra detaljplanleggingen av angrepet.

De tre tiltaltes forsvarer argumenterer for at alt dette var «garderobeprat». Den oppfatningen deler ikke Dan Day, som fortalte retten at en av hendelsene som gjorde sterkest inntrykk på ham, var da han og Patrick Stein var på «spaningsjobb» og overvåket somaliske flyktninger i Garden City. De kom kjørende i en bil da de så en liten jente som de antok var muslim.

- Stein så henne og sa «Der går en annen liten baby-kakerlakk-jævel. Jeg skulle ønske jeg kunne drepe henne også», og så simulerte han en pistol med hendene og sa «drep den jævla kakerlakken», fortalte Day.

Ifølge The Huffington Post slet vitnet med å holde igjen tårene da han snakket om dette.

- Jeg forstår ikke hvordan han kunne tenke seg å drepe et uskyldig lite barn bare fordi det er en annen rase eller religion.

Mest sett siste uken