Hazing: Flere har mistet livet - derfor utsetter ungdom seg frivillig for dette

- Dette har vært et usedvanlig dødelig år, sier forfatter John Hechinger til Nettavisen om trakasseringsritualene som til stadighet ryster USA.

NEW YORK (Nettavisen): John Keating, spilt av Robin Williams, går plystrende ut av klasserommet rett etter at timen har begynt. Han stanser i døråpningen og ber elevene følge etter ham ut i hallen. Der ber han en av elevene, Mr. Pitts, om å lese de første linjene av et dikt.

Pitts leser diktet «Til jomfruer, for å gjøre mest ut av tiden»:

«Gather ye rosebuds while ye may,

Old Time is still a-flying;

And this same flower that smiles today

To-morrow will be dying»

«Takk skal du ha, Mr. Pitts. «Samle rosebladene mens du kan». Den latinske termen for denne følelsen er «Carpe Diem». Hvem av dere vet hva dette betyr? «Carpe Diem». Det betyr «Grip dagen». «Samle rosebladene mens du kan». Hvorfor bruker dikteren disse ordene? Fordi vi er mat for mark, gutter. Fordi, tror det eller ei, en dag kommer hver og en av oss i dette rommet til å slutte å puste, bli kalde og dø», sier John Keating.

Robin Williams ble nominert til Oscar i 1990 for sin innsats som John Keating, mens manusforfatter Tom Schulman vant. «Dead Poets Society», som ble hetende «Dagen er din» på norsk, er en av de mest ikoniske filmene fra det forrige århundret.

Den romantiske fremstillingen av studentlivet på en skole i USA inspirerte nok mange studenter i årene som fulgte, både til å finne tilhørighet i en egnet studentgruppe og til å «gripe dagen».

Dessverre er virkeligheten mindre romantisk. Ordene til John Keating er imidlertid fortsatt sørgelig aktuelle. Altfor mange studenter har sluttet å puste – de siste fem årene har ti studenter mistet livet i forbindelse med såkalte «hazings», eller trakasseringer, som gjennomføres som en form for innvielsesritualer eller opptaksprøver i studentforeninger.

Bare i 2017 har fire studenter mistet livet:

Tim Piazza var 19 og uforsvarlig beruset da han i februar falt ned en trapp og fikk alvorlige skader under en fest hos Beta Theta Pi på Penn State University etter at han angivelig ble gitt 18 drinker på under 90 minutter av sine kommende «brødre». Det tok nesten tolv timer før noen ringte 911 og sørget for at han fikk hjelp av helsepersonell. Han døde to dager senere. 17 personer er nå tiltalt, fem av dem for uaktsomt drap.

Maxwell Gruver (18) døde av alkoholforgiftning etter en drikkelek hos Phi Delta Theta i Louisiana 14. september.

Andrew Coffee (20) ble funnet død dagen etter en fest hos Pi Kappa Phi ved Florida State University fredag 3. november.

Og Matthew Ellis (20) var på en fest i regi av Phi Kappa Psi ved Texas State University søndag 13. november og ble funnet bevisstløst dagen etter. Han ble erklært død mandag 14. november.

- Dette har vært et usedvanlig dødelig år for «hazings», sier forfatter John Hechinger til Nettavisen.

Hechinger har skrevet om «hazings», som kan oversettes til «trakasseringsritualer», i boka «True Gentlemen: The Broken Pledge of America’s Fraternities».

- Stadig flere kritikere ber om et forbud mot studentforeninger, og flere store universiteter har i det minste midlertidig avlyst selskaper og rekruttering, legger han til.

Allerede på 1700-tallet ble de første hemmelige studentforeningene i USA dannet. John Quincy Adams skal ha vært den første av hittil 17 amerikanske presidenter med medlemskap i Phi Beta Kappa, ifølge deres egne nettsider. Denne studentforeningen regnes for å være en av de aller eldste og ble grunnlagt i desember 1776 i Williamsburg i Virginia.

Phi Beta Kappa var en hemmelig forening inntil 1831 og har i dag forgreininger i rundt ti prosent av USAs institusjoner for høyere utdannelse.

Forfatter Hechinger forteller at det er flere fordeler ved å være med i en studentforening.

- Ved mange skoler er studentforeningene i sentrum av det sosiale livet. Unge menn, som er hjemmefra for første gang, er ofte desperate etter å bli medlem for å få seg venner, tilgang til alkohol og fester som organiseres slik at det er flere kvinnelige enn mannlige deltakere, og ofte med god margin, forteller Hechinger til Nettavisen.

Det er den kortsiktige gevinsten. Den langsiktige er enda større.

- Medlemskap i en studentforening kan ofte være et første skritt inn mot studentpolitikk og deretter ordentlig politikk, i tillegg til å tilby et mektig nettverk av tidligere studenter som kan hjelpe dem i karrierene deres. Undersøkelser har vist at å tilhøre en studentforening kan øke studenters inntekter etter college med så mye som 33 prosent, sier Hechinger.

Albany, New York. Det er en grytidlig søndag morgen i november idet politiet ankommer 461 Hamilton Street i Pine Hills. Medlemmene i en studentforening som holdt til på denne adressen, hadde en lang stund kranglet om hvorvidt politiet burde tilkalles eller ikke.

19 år gamle Trevor Duffy hadde i flere dager gjennomgått en rekke prøver for å bli tatt opp i «Zeta Beta Tau» (ZBT), en uoffisiell studentforening. Han hadde vært med på «Bang Night», hvor han og andre kandidater gjorde forskjellige øvelser og svarte på spørsmål om ZBT, på «Fight Night», hvor de måtte slåss med hverandre og «Milk Night», hvor de måtte drikke ekstreme mengder melk, noe som førte til at mange kastet opp. Før politiet kom denne søndagsmorgenen, hadde han drukket 1,7 liter Belvedere Vodka.

En kvinnelig festdeltager fant 19-åringen i bevisstløs tilstand et par timer over midnatt. Ansiktet og leppene hadde en blå-lilla farge og det dryppet sikkellignende væske ut nesa og munnen. Hennes mobiltelefon var batteritom, så en annen festdeltaker ringte nødtelefonen 911.

Nødetatene finner Trevor Duffy liggende utenfor huset. Noen av studentene hadde flyttet ham fra badet til hagen for å unngå at politiet skulle gå inn i huset. Det viser seg at Duffy ikke er den eneste som er farlig beruset. Totalt fem personer blir fraktet til sykehus.

Det viser seg at Duffy har 5,8 i promille, langt forbi grensen for det som er livsfarlig. Han dør mandag 17. november 2014. 19-åringens død er det fjerde tilfellet det året hvor en student mister livet som følge av slike «hazings», eller trakasseringsritualer.

Han er ikke et spesielt troverdig vitne, Andrew Lohse. Tiden hans på prestisjefulle Dartmouth endte miserabelt, med at han ble utstøtt av «brødrene» sine i «Sigma Alpha Epilson» (SAE). Lohse kom til skolen som har fostret to finansministere og en arbeidsminister med store drømmer, men våknet opp med kokainstriper på bordet og øl i hånden.

I sin bok «Confessions of an Ivy League Frat Boy: A Memoir» beskriver Lohse en episode hvor en «bror» ligger på et bord i en kjeller mens en sisteårsstudent drikker bør til han er i stand til å kaste opp på kjønnsorganet til studenten på bordet.

Lohse hevder at «opptaksprøvene» i SAE blant annet besto av at man på onsdagsmøtene måtte drikke ti kopper øl før man kunne forlate rommet. Hvis noen måtte kaste opp for å få plass til mer øl, kunne de ikke stikke fingeren i munnen selv, men måtte få en «bror» til å gjøre det.

Den kanskje mest motbydelige påstanden han fremmer i boka, er at kandidater måtte spise omeletter laget av egg og oppkast.

I november 2010 gikk Lohse til skoleadministrasjonen med så mange bilder og beskrivelser av ukulturen som han kunne samle sammen, etter å ha fått en slags «oppvåkning» mens han var midlertidig utestengt fra skolen etter kokainbruk. Han ønsket å være anonym.

Dette førte til at politiet i New Hampshire aksjonerte mot SAE, men de fant ingenting som brøt med delstatens lover. Lohse tror at studentforeningen ble varslet av skolen før politiet aksjonerte.

Andrew Lohse var selv en av dem som festet og drakk mest. Høsten 2011 ble han arrestert med en promille på 2,4 etter å ha drukket vin, to flasker champagne, bourbon og øl. Etter dette tok han et sykefravær som han brukte til å legge seg inn til rehab. Det var da han bestemte seg for å ta et endelig oppgjør med ukulturen.

I januar 2012 skrev han et innlegg i den ene skoleavisa. Så stilte han opp i et stort intervju med Rolling Stone. Det endte med at han mistet de fleste av sine venner på Dartmouth.

- Problemet er at det var Andrew Lohse som sa dette. Noe av det vi gjør er avskyelig og unødvendig og vi bør slutte med det, men dersom en mindre kontroversiell person hadde vært den som sto opp og sa noe, hadde det kanskje vært en mulighet for at det kunne skje, sier en anonym student til Rolling Stone.

Skoleledelsen hevder at påstandene til Lohse er blitt undersøkt, men at man ikke har funnet bevis for lovstridige trakasseringsritualer.

- Etter hvert som tiden går, kommer skolen til å bli tvunget til å ta tak i dette, spår Lohse overfor NBC 5.

I 2001 var det 1700 dødsfall ved collegene i USA som skyldtes utilsiktede alkoholskader, ifølge Det nasjonale senter for avhengighet og rusmisbruk. 97.000 studenter ble ofre for alkoholrelaterte voldtekter eller seksuelle overgrep det året. 696.000 studenter ble overfalt av en student som hadde drukket alkohol seg full. Ferskere tall er ikke tilgjengelig.

Dette henger ikke nødvendigvis sammen med trakasseringsritualer, men det vitner om en kultur hvor alkoholkonsum spiller en vesentlig rolle.

- Studentforeninger har drevet med «hazing» i to århundrer. Det antas at de ble mer brutale etter borgerkrigene. Medlemmene har lenge ansett dette som en måte å luke ut svake og uverdige på. De siste tiårene har nasjonale studentforeninger forsøkt å slå ned på trakasseringsritualene – og alle har nå forbud mot dem – men medlemmene fortsetter å gjøre dette når de tar opp nye medlemmer, sier John Hechinger til Nettavisen.

Hank Nuwer, en slags antihazing-aktivist, har konstatert at hazing har medvirket til minst ett dødsfall per år helt siden 1960-tallet.

- I boka mi har jeg kommet fram til enda flere dødsfall i den perioden jeg studerte, fra 2005 til 2013. Over 60. Ikke alle involverte hazing, men nesten alle involverte drikking, sier Hechinger.

Han forteller at en undersøkelse ved universitetet i Maine viste at tre fjerdedeler av foreningsmedlemmene hadde vært utsatt for hazing, inkludert å under tvang drikke seg bevisstløse.

- Det er ingen gode tall for å måle utbredelsen av hazing over tid, men forskere som ser på alkoholbruk blant studenter sier at det nå drikkes hardere sprit i stedet for øl og at dette har gjort hazing mer dødelig, opplyser forfatteren.

Foreningen for norske studenter i utlandet, ANSA, anser ikke trakasseringsritualer som et stort problem. Nordmenn som reiser til USA for å studere, blir derfor ikke advart mot dette.

- Ikke så vidt meg bekjent, sier president Ole K. Bratset i ANSA til Nettavisen.

- Vi ønsker at alle norske studenter i USA skal være klar over hva de går til. Vi er ikke kjent med at trakassering er et stort problem blant våre studenter i USA, men vi ser stadig på måter for informere norske studenter bedre, legger Bratset til.

- Vi er opptatt av å gi de som ønsker det så god veiledning som mulig, uavhengig av hvilket studieland de reiser til. Det viktigste for oss et at universitetene og aktuelle agenter gir studentene all informasjon de trenger. Utover det gjør vi oss alltid tilgjengelig for de som ønsker ytterligere informasjon, eller trenger sosialrådgivning, forsikrer Bratset.

John Hechinger mener at utdanningsinstitusjonene i USA gjør for lite for å ta tak i problemet.

- Collegene støtter ofte studentforeningene helhjertet inntil det er noen som dør av å drikke eller hazing. Disiplinærkomiteene vil da plutselig utestenge studentforeninger som er involvert i slike episoder. Men collegene har gjort lite for å håndheve reglene mot å servere alkohol til mindreårige, spesielt innenfor studentforeninger, eller for å sørge for at voksne har oversyn, sier Hechinger.

Holdningen til Florida State University er ganske oppsummerende. Det er her det nest siste dødsfallet har skjedd, nå i november.

- Florida State University suspenderte all foreningsaktivitet etter at Andrew Coffee døde, men presidenten der sier at dette mest sannsynlig er en pause, ikke et forbud, forteller forfatteren.

