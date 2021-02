Bryggerigiganten Heineken opplyser at 8.000 jobber skal kuttes i konsernet etter at selskapet meldte om et tap på 204 millioner euro i fjor.

Heineken N.V. er Europas største bryggeri og har virksomhet i 190 i land over hele verden. Selskapet sysselsetter om lag 85.000 mennesker. Fjorårets tap er på snaut 2,1 milliarder kroner og forklares med de strenge tiltakene mot spredning av koronaviruset. – Covid-19-pandemien og regjeringers tiltak for å begrense denne fortsetter å ha avgjørende påvirkning på vår virksomhet, opplyser selskapet i en pressemelding onsdag. (©NTB) Reklame Ga strømregningen deg sjokk? Slik kutter du den drastisk Medisin/Helse

Sykdom Nettavisen vil gjerne ha flere friske meninger. Send inn ditt debattinnlegg her