Hele Leicester kan bli satt i koronakarantene

Storbritannias regjering vurderer å sette den engelske byen Leicester i karantene som følge av en økning i antall koronatilfeller.

Med forstedene har byen en befolkning på rundt en halv million. Hvis den blir stengt ned, er det første gang under pandemien at det skjer i et enkeltområde i Storbritannia.

Sunday Times meldte først at myndighetene vurderer å isolere byen i løpet av de neste dagene. Begrunnelsen skal være at 658 nye smittetilfeller er registrert i Leicester-området i de to ukene fram til 16. juni.

Det utgjør rundt 25 prosent av byens totalt 2.494 påviste smittetilfeller.

Innenriksminister Priti Patel erkjenner overfor BBC søndag at regjeringen vurderer et slikt tiltak.

(©NTB)