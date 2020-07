Hellas beholder restriksjoner for asylleire

Hellas forlenger nedstengningen av asylleirene for andre gang. Kritikere mener regjeringen bruker koronautbruddet til å hindre asylsøkernes bevegelsesfrihet.

Den 21. mars ble leirene stengt som følge av koronautbruddet, og lørdag ble forbudet forlenget til 19. juli.

Beboerne kan forlate leirene fra klokka 7 til 21, men kun i grupper på mindre enn ti personer, og høyst 150 personer slipper ut per time.

Marco Sandrone, koordinator for Leger Uten Grenser i Moria-leiren på Lesvos, mener den fortsatte nedstengningen kun er et påskudd for å begrense asylsøkernes mulighet til å bevege seg utenfor leirene.

– Begrunnelsen for nedstengningen kan ikke knyttes til folkehelse, mener Sandrone og viser til at det ikke er påvist noen smittetilfeller i leiren.

Hellas stengte ned store deler av samfunnet i mars, men har siden åpnet gradvis opp, og den siste uken har også utenlandske turister kunnet fly til de greske øyene.

Samtidig er mange asylsøkere blitt flyttet til fastlandet for å lette på presset på øyene. Flere av dem bor nå på gata fordi greske myndigheter har endret reglene slik at flyktninger må klare seg selv etter å ha fått opphold.

Landet har registrert 192 dødsfall knyttet til koronaviruset, ingen av dem i leirene.

(©NTB)