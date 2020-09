Hellas ber EU om hjelp til å drifte asylleire på øyene

Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis har bedt EU om hjelp til å drifte nye asylleire på Lesvos og andre greske øyer.

Under et møte i Aten tirsdag ringte Mitsotakis EU-president Charles Michel for å be om at EU samarbeider med Hellas om både byggingen og driften av leirene.

Greske myndigheter er nå i gang med å bygge en teltleir på Lesvos som erstatning for Moria-leiren som brant i forrige uke. Den skal så langt ha plass til 5.000 av de rundt 11.000 menneskene som står uten tak over hodet, men under tusen har så langt flyttet inn.

Den greske migrasjonsministeren sa tirsdag at regjeringen hvis nødvendig vil bruke makt for å flytte hjemløse asylsøkere til den nye teltleiren.

