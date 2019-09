Hellas ber om hjelp etter at leir på Lesvos stengte porten for nye asylsøkere

Den greske regjeringen ber om hjelp fra utlandet etter at antall asylsøkere i Moria-leiren på Lesvos passerte 12.000, og leiren sa nei til å ta imot flere.

Leiren rommer nå fire ganger så mange mennesker som den har plass til. For få uker siden passerte antallet 10.000. Før helgen passerte antallet 12.000, og leirledelsen ga beskjed om at den ikke kan ta imot flere. Krisen på den greske øya er den verste siden hundretusener tok seg i båter fra Tyrkia til greske øyer i 2015.

To offentlige tjenestemenn på Lesvos opplyste i helgen at nykommere enten sover under åpen himmel eller i telt utenfor leiren. De sa også at ingen flere asylsøkere får plass i leiren, samtidig som båtene fra Tyrkia fortsatte å komme.

Mandag holder lokale myndigheter og politiet krisemøte på Lesvos for å drøfte situasjonen.

Fredag kom over 400 mennesker til øya med gummibåter fra Tyrkia, og gjennom helgen har det kommet enda flere. Situasjonen førte til at Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis innkalte til et krisemøte i helgen. Han er ventet å ta opp saken med både Tysklands statsminister Angela Merkel og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på sidelinjen av FNs hovedforsamling i New York denne uken, ifølge avisen Kathimerini.

Mandag møtes noen av EUs innenriksministre på Malta for å drøfte hvordan andre EU-land kan bidra til å ta imot flyktninger og migranter som blir reddet i Middelhavet av private redningsskip. Italia, Malta, Italia, Frankrike og Finland, som nå har formannskapet i EU, deltar på møtet.

