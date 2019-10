Hellas evakuerer overfylt migrantleir

Greske myndigheter evakuerer en overfylt leir for migranter øst på øya Samos. Mandag brøt det ut sammenstøt mellom migranter og flyktninger.

Politiet sier det ikke er meldt om skadde fra brannen som brøt ut under sammenstøtet. I leiren er det over 4.000 mennesker, men den er egentlig laget for et par hundre.

Politiet sier at det er usikkert hva som forårsaket sammenstøtet mellom afghanerne og syrerne som er i leiren, men de sier at det startet med slåsskamper tidlig mandag hvor tre personer ble skadd og sendt til sykehus.

Over 1,15 millioner flyktninger og migranter har ankommet Hellas siden 2015, de aller fleste av dem via sjøveien fra Tyrkia.

