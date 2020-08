Hellas, Frankrike, Italia og Kypros avholder felles militærøvelse

Mens forholdet til Tyrkia tilspisses, gjennomfører Hellas en felles militærøvelse med Frankrike, Italia og Kypros i Middelhavet.

Den tre dager lange øvelsen finner sted sør for den greske øya Kreta, opplyser det greske forsvarsdepartementet.

Hellas og Tyrkia har et stadig mer anspent forhold, særlig etter at det ble oppdaget store naturgassreservoarer under havet nær Kreta og Kypros.

