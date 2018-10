Hellas må etterforske bruk av EU-midler

Gresk høyesterett har gitt ordre om en etterforskning av hvordan greske myndigheter har brukt EU-midler som landet fikk for å takle flyktningkrisen i 2015–16.

Etterforskningen blir innledet etter at høyreorienterte aviser den siste tiden har publisert flere artikler der det hevdes at den venstreorienterte regjeringen har misbrukt midlene. Det hevdes også at det kan være snakk om underslag.

En av kildene for påstandene, Andreas Iliopoulos, leder det greske mottaksapparatet for asylsøkere. I et intervju med avisen Fileleftheros i forrige uke hevdet han at det har skjedd «ulovlige» pengeoverføringer.

Sjefen hans, innvandringsminister Dimitris Vitsas, har avvist anklagene og krevd at Iliopoulos forlater sin stilling.

Ifølge Vitsas mottok Hellas 570 millioner euro i nødhjelp fra EU, hvorav 68 prosent ble kanalisert via hjelpeorganisasjoner, deriblant FNs høykommissær for flyktninger.

Resten av pengene gikk til den greske regjeringen, spesielt forsvarsdepartementet, som fikk i oppgave å etablere om lag 40 leire i forbindelse med tilstrømmingen.

I løpet av få måneder i 2015 og 2016 kom det om lag 1 million mennesker til de greske øyene etter at de hadde tatt seg over Middelhavet fra Tyrkia. Mange av dem var fra krigsherjede land som Syria, Irak og Afghanistan.

(©NTB)

Mest sett siste uken