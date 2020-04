Hellas setter leir med 3.000 asylsøkere i karantene etter koronautbrudd

En leir for asylsøkere i Hellas er isolert i 14 dager grunnet koronasmitte. Den har om lag 3.000 beboere og ligger nord for Aten.

Greske myndigheter har besluttet å sette hele leiren i karantene etter at det ble påvist koronasmitte hos en av asylsøkerne mens hun var innlagt på et sykehus i Aten for å føde.

Gresk rikskringkasting melder torsdag at det er bekreftet ytterligere 20 smittetilfeller i leiren.

Mange av asylsøkerne bor i telt, men levekårene i Ritsona er ikke så dårlige som i leirene på øyene, der beboerne lever tett i tett under det hjelpearbeidere har kalt umenneskelig forhold.

