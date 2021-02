Hellas står overfor tredje bølge

Smittetallene er på vei opp igjen i Hellas, som nå står overfor sin tredje smittebølge, sier landets helseminister. Nå diskuteres det nye innstrammninger.

– Analysene jeg mottar fra eksperter, viser at den tredje bølgen også kommer til oss, sier Vassilis Kikilias i forkant av et hastemøte i regjeringen om en mulig skjerping av tiltakene.

Hellas stengte ned i høst da den andre smittebølgen kom. I forrige måned åpnet landet butikkene igjen, noe kritikere mener har bidratt til at smittetallene har gått opp igjen.

270 personer er nå innlagt i Hellas. Helseministeren sier at i Aten og området rundt er nå over to tredeler av sykehuskapasiteten benyttet.

