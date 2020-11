Hellas stenger ned Thessaloniki – innbyggerne må søke om tillatelse for å gå ut

Greske myndigheter stenger ned Thessaloniki, landets nest største by, i to uker framover i et forsøk på å begrense koronasmitten i landet.

Flytrafikken til og fra byen vil også bli midlertidig stanset. – Helsesituasjonen i Thessaloniki er alvorlig. Vi må handle raskt for å unngå en overbelastning av helsesystemet, sier en talsperson for myndighetene. Innbyggere som ønsker å forlate hjemmet sitt, må søke om tillatelse til dette via SMS. Det meste vil være stengt i byen, men skolene vil holde åpent. Nedstengningen trer i kraft tirsdag og vil i første omgang vare i to uker. Tirsdag trer også de nye nasjonale tiltakene i kraft, blant annet nedstengning av barer og restauranter. (©NTB)