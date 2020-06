Hellas vil holde asylleirer stengt i to uker til

Hellas vil holde leirene for flyktninger og migranter stengt i ytterligere to uker, samtidig som landet forbereder seg på å ta imot turister fra utlandet.

Forlengelsen betyr at tusenvis av asylsøkere fortsatt ikke får lov til å gå ut av leirene.

Lukkingen forlenges fram til 21. juni, ifølge et nyhetsbrev fra den greske regjeringen, som viser til at tiltaket trengs for å hindre koronaviruset i å spre seg.

Det er kun registrert koronasmitte i noen få leirer, og ennå ikke noen dødsfall. Likevel er lukkingen allerede forlenget flere ganger, samtidig som restriksjoner ellers i samfunnet er blitt lempet på.

Så langt har Hellas registrert 2.980 smittetilfeller, samt 180 koronarelaterte dødsfall. Landet var i mars raskt ute med å lukke ned store deler av samfunnet.

Over 33.000 asylsøkere bor i fem leirer på de greske øyene. De har kapasitet til å huse 5.400 mennesker og er sterkt overfylte. Ytterligere 70.000 bor i leirer på fastlandet.

Nylig uttalte Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis at Hellas gradvis vil åpne dørene for verden, og at han er optimistisk med hensyn til turismen.

Åpningen av flyplassene for internasjonale flyginger vil skje gradvis mellom 15. og 30. juni i Aten og Thessaloniki, mens andre flyplasser på fastlandet og på øyene åpner 1. juli.

