Hellas vil utvide havområdet sitt

De greske folkevalgte vedtok onsdag en betydelig utvidelse av landets territorialfarvann. Avgjørelsen kan nære oppunder det spente forholdet til Tyrkia.

Nasjonalforsamlingen vedtok å øke grensen utenfor Hellas' vestkyst fra seks til tolv nautiske mil, tilsvarende 11 til 22 kilometer.

Avgjørelsen er i tråd med FNs havrettskonvensjon fra 1994 og har heller ingen direkte innvirkning på grensen mellom Tyrkia og Hellas.

Likevel kan Tyrkia oppfatte den som en provokasjon. Sistnevnte hadde allerede i 1995 kunngjort at en slik utvidelse vil ses på som en krigserklæring.

Hellas' statsminister sa til nasjonalforsamlingen at endringen også er et viktig signal.

– Det er en tydelig beskjed til de som forsøker å frata landet vårt denne retten, sa Mitsotakis om havrettskonvensjonens regel om at stater har rett på havområdene inntil tolv nautiske mil fra kysten.

Tyrkia og Hellas har lenge hatt et spent forhold. I 2020 var dette preget av at begge la krav på områder i Middelhavet der det er blitt funnet store naturgassreservoarer.

Lederne for landene skal mandag møtes for første gang siden 2016 for å diskutere løsninger på noen av problemene mellom seg.

(©NTB)

Reklame Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her