Helseledere i Hubei-provinsen har fått sparken

De to øverste lederne for helsevesenet i Hubei-provinsen i Kina har fått sparken i kjølvannet av virusepidemien, melder statskontrollerte kinesiske medier.

Kommunistpartiets avdeling i Hubei besluttet mandag at de to øverste lederne for provinsens helsekomité, Zhang Jin og Liu Yingzi, må gå av. Lederen for Kinas nasjonale helsekomité, Wang Hesheng, kommer til å overta begge rollene, melder CCTV.

Samtidig sender Beijing-regjeringen en høytstående tjenestemann, Chen Yixin, til Wuhan for å lede arbeidet med å få epidemien under kontroll.

Det nye coronaviruset ble først registrert i millionbyen Wuhan i Hubei. Lokale myndigheter er blitt satt under press etter at de først forsøkte å legge lokk på meldingene om et nytt og ukjent coronavirus.

Legen som i desember advarte kolleger mot viruset, ble straffet for å ha spredt det som ble hevdet å være falsk informasjon. Han er nå død etter å ha blitt smittet mens han behandlet pasienter som var blitt syke av viruset.

Myndighetene i Wuhan har også fått kritikk for å ha gjennomført et offentlig arrangement med middag for 40.000 familier få dager før det ble forbudt å reise til og fra byen.

Siden desember er over 42.000 personer smittet av viruset i Kina, og over 1.000 av dem er døde.

