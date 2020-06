Helseministeren i Chile går av etter justering av dødstall

Chiles helseminister Jaime Mañalich går av. Det skjer mens offisielle smitte- og dødstall knyttet til koronaviruset bestrides i det hardt rammede landet.

President Sebastián Piñera kunngjorde helseministerens avgang lørdag. Kritikken mot avtroppende helseminister Manalich har økt mens debatten rundt håndtering av smitte- og dødstall har pågått i Chile.

Ifølge de offisielle registrerte tallene er antall covid-19-dødsfall i Chile oppe i over 3.000, men ifølge en melding fra den undersøkende journalistiske organisasjonen CIPER lørdag, har Chile informert Verdens helseorganisasjon (WHO) om at det reelle tallet trolig er over 5.000.

Visehelseminister Paula Daza forklarer de ulike tallene med at det nye tallet presentert for WHO, inkluderer både bekreftede og mistenkte covid-19-dødsfall, mens det lavere tallet kun tar med bekreftede tilfeller.

fredag satte Chile nye rekord for antall smittetilfeller registrert på 24 timer med 6.754 positive koronavirustester. I samme periode bekreftet landet 222 covid-19-dødsfall.

