Helsemyndigheter i USA med ny vaksinestandard – trosser Trump

Mat- og legemiddeltilsynet (FDA) i USA har offentliggjort retningslinjer som gjør det nærmest umulig å få en covid-19-vaksine på markedet før valget.

USAs president Donald Trump har over tid fastholdt at det vil være mulig å få en vaksine klar til godkjent bruk innen valget 3. november. De nye retningslinjene som FDA nå har offentliggjort, innebærer imidlertid en oppfølgingstid på minst to måneder for testpasienter.

Oppfølgingstiden skal være en sikkerhet blant annet mot alvorlige bivirkninger før en vaksine godkjennes.

– Data fra fase 3-studier burde inneholde en oppfølgingsperiode på minst to måneder etter at vaksineringen er fullført, noe som vil bidra til å få på plass nok informasjon til å kunne vurdere vaksinens sikkerhetsprofil, heter det blant annet i retningslinjene.

Flere amerikanske medier har skrevet at Trump-administrasjonen har sett på en oppfølgingsperiode på to måneder som unødvendig. En rådgiver i Det hvite hus sa tirsdag at de blokkerer de nye retningslinjene, men nå er de altså publisert.

Trump er ikke fornøyd med de nye retningslinjene og kaller det på Twitter en politisk motivert avgjørelse.

