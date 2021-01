Helsevesenet kollapser i Amazonas – går tomt for oksygen

Helsevesenet i byen Manaus i delstaten Amazonas i Brasil er i ferd med å kollapse, varsler myndighetene. Årsaken er trolig den nye varianten av koronaviruset.

Helsevesenet har nådd bristepunktet der sykehusene går tomme for oksygen i Manaus. Amazonas vender nå til USA for hjelp, og ber dem sende oksygentanker.

De ønsker også å legge press på president Jair Bolsonaros administrasjon for å øke støtten.

– Byen er tom for oksygen. Noen helsesentre har blitt en form for kvelingskamre, forteller Jessem Orellana fra det vitenskapelige instituttet Fiocruz-Amazonia til AFP.

Tryglet om oksygen

Myndighetene i Amazonas begynte torsdag å fly koronasyke pasienter ut av byen til andre delstater og byer i Brasil.

Samme dag mottok de akutthjelp fra forsvaret, etter at det sirkulerte flere videoer i sosiale medier der pårørende tryglet folk om å kjøpe oksygen til pasientene i Manaus.

Pasienter og pårørende måtte vente lenge på flere oksygenflasker, og for noen kom de for sent.

Mutert virusvariant

En mutert variant av koronaviruset som ble oppdaget i landet tidligere denne uken, herjer i Brasils største delstat. Det er trolig det som har ført til en kraftig økning i smittetilfeller der. Virusvarianten ligner mutasjonen fra Storbritannia og Sør-Afrika: den skal smitte hyppig, men ikke være mer dødelig enn andre varianter av viruset.

I tillegg ble det holdt flere større samlinger i forbindelse med lokalvalget i november, fulgt av julefeiringer i desember, som kan ha bidratt til å øke smittetilfellene.

Det er erklært unntakstilstand i delstatshovedstaden, hvor det blant annet er innført portforbud etter klokken sju om kvelden.

