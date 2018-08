Hemmeligholder Barack Obamas Oslo-honorar

Hvis du skal se Barack Obamas foredrag i Oslo i høst, vil det koste deg alt fra 6400 til 32.000 kroner.

Christoffer Omberg og Marius Røed Wang startet opp Oslo Business Forum for to år siden. I år har de to unge gründerne klart kunststykket med å få én av verdens mest ettertraktede foredragsholdere til å tale under konferansen «The Future of Technology and Sustainability» i Oslo 26. september - nemlig USAs tidligere president Barack Obama.

Billettprisene for å delta på konferansen koster også deretter. For drøyt 32.000 kroner får du blant annet de beste plassene i salen, et eget VIP-møte med noen av foredragsholderne samt en såkalt «photoline reception» hvor du blir avbildet på et gruppebilde sammen med ekspresidenten.

Hvis du går for den billigste varianten, koster det deg 6428 kroner. Men det forutsetter at du kjøper minst fem «billigbilletter».

Det er en kjent sak at USAs ekspresidenter tjener gode penger på boksalg og foredrag. Obama fikk angivelig betalt 400.000 dollar i honorar, som tilsvarer 3,3 millioner kroner, for å tale til et Wall Street-selskap i fjor. Til sammenligning fikk Obama samme beløp i årslønn da han satt i Det hvite hus.

Obama skal angivelig ha tjent mange millioner dollar på boksalg og foredrag etter at han gikk av som president i 2017.

Hemmeligholder honorar

Oslo Business Forum holder imidlertid kortene tett til brystet når det gjelder beløpet på honoraret til Obamas Oslo-foredrag.

- Det kan jeg ikke gå ut med dessverre, om han i det hele tatt får noe eller hvor mye, sier daglig leder i Oslo Business Forum, Christoffer Omberg, til Nettavisen.

- Hvorfor kan dere ikke gå ut med dette? Er dere ikke tilhengere av åpenhet?

- Joda, men sånn er det nå en gang. Dette er noe av de kriteriene vi måtte gå med på for å få ham til Norge, noe vi for øvrig gleder oss veldig til, sier Omberg.

- Dette er en kontrakt mellom Oslo Business Forum og den andre parten som er Barack Obama. Og hva vi har blitt enige om vedrørende dette foredraget, forblir mellom oss. Denne praksisen følger vi for så vidt for alle våre foredragsholdere, sier han.

Obama skal etter planen tale i omtrent én time på «The Future of Technology and Sustainability».

- Avlyser i Danmark om kontrakten blir kjent

Den tidligere presidenten skal opptre på et lignende arrangement i Kolding i Danmark 28. september. Den danske arrangøren opplyser til danske medier at Obama avlyser opptreden dersom opplysninger om økonomi eller e-postkorrespondanse rundt forhandlingene om opptreden i Kolding blir gjort offentlig kjent.

- Er det en klausul i kontrakten om at han avlyser opptreden i Oslo dersom noe av innholdet i kontrakten blir offentlig kjent, Omberg?

- Det kan jeg ikke gå ut med, sier Omberg.

- Hva slags kontrakt danske medier omtaler, kjenner jeg ikke til i det hele tatt, legger han til.

Obama har tidligere blitt kritisert for å ta imot skyhøye honorarer for å holde foredrag. Omberg sier Oslo Business Forum ikke vil ha noen vanskeligheter med å betale et eventuelt honorar til Obama.

- Hvis det hadde vært et honorar med i bildet, så hadde det vært betalt i forkant, sier han.

MIT-professor Andrew McAfee, programleder i CNN Richard Quest og Oxford-foreleser Chris Kutarna er andre anerkjente foredragsholder som deltar på programmet til «The Future of Technology and Sustainability».

Mest sett siste uken