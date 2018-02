Hengt fra galgen - hadde fortsatt puls da bødlene skulle frakte ham vekk

Dømt for drap han angivelig begikk som 15-åring. Tirsdag ble han henrettet.

Ali Kazemi (22) var bare 15 år gammel da han angivelig begikk et drap. Han ble dømt til døden, og tirsdag denne uken ble han henrettet ved henging i Bushehr-fengselet i Iran.

- Vi har fått bekreftet henrettelsen via sikre kilder, sier leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

- Iranske sivile samfunnsgrupper som jobbet for å redde ham, har tidligere fått beskjed om at denne henrettelsen skulle bli utsatt. Så de ble sjokkert da henrettelsen likevel ble gjennomført, sier Amiry-Moghaddam.

Ifølge Iran Human Rights henrettet Iran fem mindreårige forbrytere i fjor, det vil si personer som ble dømt for handlinger som ble begått da de var mindreårige.

- Hadde puls etter henrettelsen

Amiry-Moghaddam forteller at Kazemi fortsatt hadde puls da bødlene skulle frakte ham vekk etter at henrettelsen var overstått.

- Etter at han var hengt og skulle fraktes vekk i ambulansen, fant de ut at han fortsatt hadde puls. Han ble erklært død på et senere tidspunkt.

Iran Human Rights opplyser at dette trolig ikke var et engangstilfelle. Amiry-Moghaddam sier de har fått meldinger om flere tilfeller i Iran hvor dødsdømte fortsatt har vært i live etter å ha blitt hengt fra galgen.

- Det er ikke sånn at døden inntreffer raskt ved henging i Iran. Vanligsivs er det et fall ved henging, slik at nakken knekker og at døden inntreffer momentant. Men i Iran er det enten slik at de heises opp med en kran, ellers er fallet så lavt at de ikke dør momentant. Vi har fått rapporter om folk som har vært i live i opp mot 15 minutter etter henging, sier han.

Prinsipielt imot bruk av dødsstraff

I begynnelsen av januar ble en annen mindreårig forbryter henrettet i Iran, kort tid etter at han fylte 18 år.

- Norge er prinsipielt imot bruk av dødsstraff. Dødsstraff for handlinger begått av mindreårige er forbudt i folkeretten, og i barnekonvensjonen som Iran har ratifisert, uttalte statssekretær i UD, Audun Halvorsen, til Nettavisen den gang.

- Vi beklager meldingen som har kommet fra Iran om at en 18 år gammel person som var mindreårig da forbrytelsen ble begått, i dag ble henrettet, sa Halvorsen.

Mahmood Amiry-Moghaddam

En tredje mindreårig henrettet

Iran Human Rights har også fått bekreftede meldinger om at en tredje mindreårig forbryter også ble henrettet på tirsdag.

Det betyr at Iran har i løpet av årets første måned henrettet tre personer for forbrytelser de begikk som mindreårige.

- Dette bør møtes med kraftigere reaksjoner fra verdenssamfunnet, inkludert Norge, sier Amiry-Moghaddam.

Den iranske ambassaden i Oslo, som sjelden ønsker å kommentere artikler om dødsstraff og henrettelser i Iran, har tidligere gitt et svært langt skriftlig tilsvar til Nettavisen, hvor de blant annet har begrunnet bruken av dødsstraff for mindreårige.

