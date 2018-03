Her avgir den russiske kvinnen sin stemme i tre valglokaler

Reuters avslørte gjengangere i det russiske presidentvalget.

Russlands gjenvalgte president Vladimir Putin hevder det russiske valget er fritt og går riktig for seg, OSSE er fornøyd, mens opposisjonen snakker om valgfusk. Da Moskva-avdelingen til det britiske nyhetsbyrået Reuters dro ut til stemmelokalene søndag for å se selv, fikk de seg en overraskelse.

Les også: OSSE gir russisk valg godkjentstempel

Les også: May, Merkel og Macron varsler felles svar på nervegiftangrepet

Sjekket tolv valglokaler

Reporterne fra Reuters valgte ut tolv valglokaler i fem regioner. På skift jobbet de med å telle, observere og fotografere velgerne etter hvert som de kom - fra stemmelokalene åpnet klokka åtte om morgenen til de stengte klokka 20.

Målet var å observere hver og en av velgerne som kom inn i lokalet og avga stemme og så sjekke disse tallene mot de offisielle.

Noen av de mest oppsiktsvekkende rapportene kom fra byen Ust-Djeguta sør i Russland der bildene som ble tatt og analysert avslørte 17 personer som hadde stemt flere ganger. Sju av dem benektet dette eller avsto fra å kommentere da de ble konfrontert med bevisene.

Fra et valglokale til et annet

En kvinne, som er identifisert som Ludmila Sklyarevskaya, stemte først i ett valglokale før hun fortsatte til et annet. Kvinnen, som jobber i ledelsen på et sykehus, benektet å ha gjort noe galt. Ifølge Reuters syntes det å være flere statsansatte som var gjengangere ved valgurnene. Noen kom i grupper, og noen ble busset inn.

En kvinne, som er identifisert som Ludmila Sklyarevskaya, stemte først i ett valglokale før hun fortsatte til et annet.

I ni av tolv valglokaler som ble kontrollert, var det store avvik - 10 prosent eller mer - på antall velgere som ble talt og de offisielle tallene.

- Trodde ikke det vi så

- Vi trodde ikke det vi så. Folk stemte så mange ganger at vi uten videre kunne avsløre dem, uten at dette vekket noen mistanke hos de som jobbet i stemmelokalet, sier Maria Tsvetkov, reporteren som sto i spissen for prosjektet, til Reuters.

En talsmann for myndighetene i Kreml sier de skal ta rapportene fra Reuters på alvor hvis de kan verifiseres av russiske myndigheter.

Russlands president Vladimir Putin gjorde sin borgerplikt og stemte ved et valglokale i Moskva. Foto: Jurij Kadobnov / AP / NTB scanpix

Brakseier for Putin

Det russiske valget sist helg brakte som kjent brakseier til Vladimir Putin (65) og gir ham seks nye år som president. Dette blir hans fjerde periode som president.

Med 76,66 prosent av stemmene sikret Putin seg over sju ganger så høy oppslutning som sin nærmeste konkurrent og den største valgseieren noensinne, melder NTB.

OSSE: Velordnet

Russiske opposisjonelle og observatører hevder valget var preget av omfattende valgfusk, men de drøyt 500 observatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) er ikke enige, melder NTB.

– Valget ble «avviklet på velordnet vis, til tross for mangler knyttet til hemmelig stemmegivning og åpenhet rundt opptellingen», konkluderer OSSE-observatørene, som ble ledet av Norges tidligere utenriksminister Jan Petersen.

Les også: Putin styrer videre etter brakseier

Bekymret

OSSE-observatørene er derimot bekymret over det generelle politiske klimaet i Russland og mener opposisjonen i landet har begrensede muligheter til å nå fram.

– Ingen bestrider at Putin gjorde et veldig godt valg, men det er mer et spørsmål om det som skjedde i tiden før valget, sier en av observatørene, Bård Hoksrud (Frp), til NTB.

Se video: Ingen er overrasket over Putins valgseier.

Mest sett siste uken