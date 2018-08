Her blir det slutt på fri flyt av øl og sprit

Myndighetene på den spanske ferieøya Mallorca vil skru igjen kranene.

(ANB): Mallorca har i sommer opplevd flere dramatiske hendelser som skyldes løssluppen servering av alkohol på barer og hoteller. Nå vil øyas myndigheter skru igjen kranene.

Lokalmyndighetene for Balearene – der Mallorca og Ibiza inngår – planlegger nå å forby de såkalte all inclusive-hotellene å tilby sine kunder å kunne forsyne seg med så mye alkohol de vil gjennom dagen, skriver reisenettstedet flysmart24.no.

All inclusive betyr at gjestene har betalt for mat og drikke på forhånd. Derfor kan de forsyne seg så mye de vil også av alkohol, som gjerne serveres fra egne kraner rundt om på hotellanleggene.

Nå kan det være slutt på dette, som ett av tiltakene for å bremse alkoholkonsumet blant turistene. Fra neste sesong av blir det kun anledning til å servere gjestene på all inclusive-hotellene alkohol til maten.

Skal de ha mer enn dette, må det serveres av kelner og betales ekstra for. Disse hotellene får heller ikke anledning til å ha alkohol i minibarene, skriver avisen Diario de Mallorca, ifølge flysmart24.no.

