Her er Aly Raismans sterkeste meldinger til overgriperen Larry Nassar

Disse ordene gjorde Aly Raisman til et enda større idol i USA.

NEW YORK (Nettavisen): Larry Nassar var lege for det amerikanske turnlandslaget under fire olympiske leker og jobbet med idrettsutøvere hos Michigan State University i 20 år. Disse stillingene utnyttet han til å forgripe seg seksuelt på unge jenter.

Onsdag ble han dømt til 40 til 175 års fengsel.

Blant de 168 ofrene som har anklaget ham, er det flere olympiske mestere.

En av de 156 som fortalte sine historier under rettssaken, var Aly Raisman. Hun tok sitt første av to VM-gull i Tokyo i 2011 og ble olympisk mester både under lekene i London i 2012 og i Rio i 2016.

Akkurat nå er hun kanskje aller mest kjent for sitt 14 minutter lange innlegg i saken mot Larry Nassar.

Her er noen av de sterkeste meldingene hun kom med:

- Jeg trodde ikke at jeg kom til å være her i dag. Jeg var redd og nervøs. Det var ikke før jeg så styrken i uttalelsene til de andre modige overlevende jeg innså at jeg også hadde behov for å være her.

Raisman brukte bevisst ordet «overlevende» i stedet for ordet «offer».

- Larry, du innser vel nå at vi, denne gruppen kvinner som du så hjerteløst misbrukte i så lang tid, nå er en makt og du er ingenting?

Idet hun sa «du er ingenting» så Aly Raisman foraktfullt og direkte på Larry Nassar.

- Effekten av dine handlinger er vidtrekkende. Misbruk lever mye lenger enn selve øyeblikket, det hjemsøker ofte de overlevende resten av deres liv, gjør det vanskelig for dem å ha tillit og påvirker forholdende de er i.

Dette er ord som blir ekstra vonde å høre når man tenker på at Nassar skal ha misbrukt minst 168 mennesker.

ALY RAISMAN ser direkte på Larry Nassar under sitt vitnemål.

- Jeg er her for å møte deg ansikt til ansikt, Larry, så du kan se at jeg har funnet tilbake styrken min og at jeg ikke lenger er et offer. Jeg er en overlevende.

Her rettet hun igjen blikket rett mot gjerningsmannen.

- Når det gjelder brevet ditt i går, er du patetisk som tror at noen kan føle noen sympati for deg. Du synes dette er ubehagelig for deg? Forestill deg hvordan alle vi andre har det.

Larry Nassar ba i et brev dommeren om å få slippe å høre flere vitnemål fordi det var «mentalt ødeleggende» for ham etter at 40-50 kvinner hadde fortalt sine historier. Dommer Rosemarie Aquiliana avfeide forespørselen og tillot over hundre vitnemål til å bli hørt under rettssaken.

- Behandlingene med deg var obligatoriske. Det utnyttet du. Du sladret til og med på oss dersom vi sa at vi ikke ville få behandling av deg, fullt vitende om hvilke problemer det ville skape for oss.

Ordet «obligatorisk» forklarer hvordan Nassar kunne misbruke så mange over en periode på rundt 20 år. Mange av jentene måtte velge mellom å adlyde autoritetene på skolen eller i landslaget, som i enkelte tilfeller forklarte dem at de ikke visste forskjellen på medisinsk behandling og seksuelt misbruk, eller å gi opp drømmen om å bli olympisk mester.

- Misbruket ditt begynte for 30 år siden, men det er bare det eldste tilfellet vi kjenner til. Hvis bare ett voksent menneske hadde lyttet – og hadde hatt mot og karakter nok til å reagere – kunne denne tragedien ha vært unngått. Da ville jeg og så mange andre aldri noensinne ha møtt deg. Larry, du burde ha blitt sperret inne for mange, mange år siden.

Dette er det verdt å merke seg. Mange av ofrene opplevde at foreldrene deres, og andre voksne, ignorerte klagene fra dem fordi de var barn.

- Jeg har representert USA i to OL og gjorde det med suksess. Både det nasjonale turnforbundet og den amerikanske OL-komiteen har vært raske med å kapitalisere på min suksess. Men tok de kontakt da jeg sto fram? Nei.

Raisman kritiserte også forbundene for at de i årevis har uttalt at «det viktigste er å ta vare på utøverne» og at de kommer med akkurat den samme uttalelsen etter at Nassar-skandalen ble kjent. Hun mener at turnforbundet «råtner fra innsiden» og forlanger at begge organisasjonene starter en gransking av hvordan misbruket kunne foregå i så lang tid.

