Her svarer Sandberg på kritikken

- Vi står til «Dovre faller».

Posten med bildet og den korte teksten ble lagt ut på Per Sandbergs private Facebook-side etter påstandene om at han hadde takket nei til samtaler med PST om sikkerhetsutfordringer før turer til Russland og Kina.

- Vi står til «Dovre faller» skrev Sandberg i natt, til et bilde av paret som sitter hånd i hånd.

I en sms til NTB klokken 01 natt til lørdag, avviser Sandberg at han har sagt nei til PST-møter.

«Utrolig, hvor tar de det fra???» skrev Sandberg til NTB sent natt til lørdag.

På spørsmål om påstandene fra TV 2 ikke stemmer, svarer han «NEI, og i likhet med mange andre nyhetsoppslag fra TV 2 og NRK aner jeg ikke hvor de tar det fra??».

PST gir tilbud om råd til regjeringsmedlemmer som skal til høyrisikoland. Da PST tidligere i år la fram sin årlige trusselvurdering, var spionasje fra Russland og Kina det som ble trukket fram som de største truslene mot norske interesser.

Sandberg har tidligere sagt: - Foran nesten samtlige reiser som vi har, særlig når det går på denne type risikoland, har vi en brifing. Jeg har ikke fått det hver eneste gang vi har vært ute på reise, men vi får det med jevne mellomrom.

TV 2 meldte altså at han hadde takket nei til slike møter. Noe som blir sett svært alvorlig på av sikkerhetsmyndigheter.

- Det at han takket nei til sikkerhetsbrief er særdeles uklokt, og det tegner et bilde av en statsråd som ikke tar det alvorlig. Summen av det som er avdekket burde få Sandberg til å se at han burde trekke seg. Hvis ikke er Erna Solberg nødt til å sparke han som statsråd, eller så må Stortinget ta tak i saken, sier tidligere sjef for etteretningstjenesten i forsvaret, Kjell Grandhagen, til Nettavisen.

Tidligere Frp-er tror ikke Sandberg må gå

Minerva-journalist og tidligere Frp-politiker Jan Arild Snoen tror ikke bråket rundt fiskeriminister Per Sandberg er nok til at han må gå.

Snoen sier til KLassekampen at han ikke tror misnøyen mot Sandberg er like stor som den var mot Sylvi Listhaug da hun måtte fratre som justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

– Det er ikke slik at han hele tiden går ut og provoserer, slik som Listhaug gjorde. Sandberg er ikke plettfri, men han er heller ikke samme type politiker når han har vært statsråd, som det Listhaug var. Da skal det nok en enda større sak til for å felle han, mener Snoen.

– Det er opp til statsministeren og KrF nå. Om det kommer nye opplysninger om hva som skjedde med telefonen hans på reise, kan det være mulig. Men jeg synes ikke det ser slik ut nå, sier Snoen.

Sandbergs mobiltelefon er ifølge flere eksperter med all sannsynlighet hacket etter at han tok med jobbtelefonen på en feriereise til Iran i juli.

Forelsket

Snoen tror ikke Sandbergs deltakelse i feiringen av den iranske nasjonaldagen har gjort at han vil bli skjøvet ut i kulda.

– Det at han har sagt og gjort andre ting enn det han er kjent for å gjøre, tror jeg en må tilskrive personlige årsaker. For å si det rett ut: Han er forelsket, sier Snoen.

Spørsmål om eventuell mistillit etter at fiskeriministeren brøt sikkerhetsrutinene da han tok med jobbtelefonen til Iran, besvares fortsatt med at den vurderingen, enn så lenge, ligger på statsministerens bord.

