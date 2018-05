Her tar Trump imot amerikanere løslatt fra Nord-Korea

Tok imot gisler - og kom med sleivkommentar om TV-tall.

Klokken 2 natt til torsdag lokal tid landet de tre løslatte amerikanerne sammen med Pompeo på flybasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland. Der sto Trump klar til å ta imot dem.

– Jeg tror vi akkurat fikk tidendes høyeste seertall for klokken tre om morgenen. Jeg vil takke dem, de er gode folk, sa Trump.

Han benyttet samtidig anledning til å takke Kim-Jung-Un, som han snart skal treffe i et historisk møte mellom de to statslederne.

- Vi setter stor pris på at han lot dem dra før møtet. Det var fint han ville gjøre det. Helt ærlig trodde vi ikke det kunne skje, men det har det, sa Trump.

Takker venner og familie

De tre amerikanerne ser ut til å være ved god helse, ifølge presidenten. Mennene har gått sammen om en skriftlig uttalelse til pressen.

– Vi ønsker å uttrykke vår dype takknemlighet til den amerikanske regjeringen, president Trump, utenriksminister Pompeo og det amerikanske folk for at de har brakt oss hjem. Vi takker Gud og alle våre familiemedlemmer og venner som ba for at vi skulle komme hjem. Gud velsigne USA, det beste landet i verden, heter det i uttalelsen.

TOK IMOT GISLENE: Donald Trump, førstedame Melinia og visepresident Mike Pence mottak gislene natt til torsdag.





Tiltalt for spionasje

Kim Hak-song arbeidet ved Det vitenskapelige og teknologiske universitetet i Pyongyang (PUST) og ble pågrepet ved en jernbanestasjon i den nordkoreanske hovedstaden i mai 2017, mistenkt for å ha utført «fiendtlige handlinger» mot det nordkoreanske regimet.

Kim Sang-duk, også kalt Tony Kim, ble pågrepet i april 2017 ved hovedflyplassen i Pyongyang. Også han hadde undervist ved PUST.

Kim Dong-chul, en amerikansk forretningsmann i 60-årene som er født i Sør-Korea, ble pågrepet i november 2015 og dømt til ti års hardt arbeid i Nord-Korea etter å ha blitt tiltalt for angivelig spionasje.

