Hevder kurdere har gjenerobret syrisk by

Kurdiske styrker i Syria har gjenerobret grensebyen Ras al-Ain, ifølge eksilgruppa SOHR. Samtidig skal styrker alliert med Tyrkia ha erobret byen Suluk.

Mesteparten av Ras al-Ain er igjen under kurdisk kontroll, rapporterte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) søndag. Opplysningene er ikke bekreftet av andre kilder.

Over 20 mennesker skal ha blitt drept i motangrepet mot Ras al-Ain. Lørdag hevdet Tyrkias forsvarsdepartement at de hadde tatt kontroll over byen.

Det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu meldte søndag at den syriske byen Suluk er erobret av styrker alliert med Tyrkia. Byen ligger en mil sør for grensa mellom Tyrkia og Syria.

