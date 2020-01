Hillary Clinton langer ut mot Bernie Sanders

Hillary Clinton går hardt ut mot Bernie Sanders, hevder at «ingen liker ham» og sier at hun ikke vil støtte ham dersom han blir Demokratenes presidentkandidat.

USAs tidligere førstedame og utenriksminister, som selv var presidentkandidat for Demokratene og tapte for Donald Trump i 2016, kommer ifølge The New York Times med kritikken i en dokumentarserie som er under produksjon.

– Han var i Kongressen i årevis. Én senator støttet ham. Ingen liker ham, ingen ønsker å samarbeide med ham, han får ikke gjort noe, sier Clinton.

– Han var en karrierepolitiker. Alt er bare vås og det gjør meg vondt å se at folk blir tiltrukket av det, fortsetter hun.

