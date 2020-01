Hizbollah-leder varsler hevn

Hizbollah-leder Hassan Nasrallah lover at USAs likvidasjon av den iranske generalen Qasem Soleimani vil bli hevnet.

– Motstandsfolk verden over har et ansvar for å finne en passende hevn overfor disse kriminelle attentatmennene, heter det i en kunngjøring fra Nasrallah.

Hizbollah-lederen lover å videreføre Soleimanis kamp.

– Vi som står ved hans side, vil følge i hans fotspor og kjempe natt og dag for å nå hans mål, lover Nasrallah.

