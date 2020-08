Hizbollah-lederen krever at de skyldige stilles til ansvar

Eksplosjonen i Beirut avdekket den massive korrupsjonen i Libanon, sier Hizbollahs leder Hassan Nasrallah, som krever at de skyldige stilles til ansvar.

Nasrallah benekter at Hizbollah hadde lagret våpen i havneområdet der eksplosjonen fant sted.

– Jeg benekter kategorisk at vi hadde noe i havnen, ikke noe våpenlager, ingen raketter, ingen skytevåpen, ingen bomber, ingen kuler, ikke nitrat, sa Nasrallah i en TV-tale fredag.

– Noen forsøker å overbevise libaneserne om at Hizbollah har skylden, men det er en falsk anklage, fortsatte han.

Alt tyder på at den kraftige eksplosjonen, som kostet over 150 mennesker livet og gjorde over 250.000 hjemløse, ble forårsaket av en brann som antente et lager med 2.750 tonn ammoniumnitrat.

(©NTB)