Hizbollah-medlem dømt til livsvarig fengsel for Hariri-attentat

Et Hizbollah-medlem er dømt til livsvarig fengsel in absentia for drap og terrorisme etter bombeangrepet mot Libanons eksstatsminister Rafik Hariri i 2005.

Den kraftige bomben var rettet mot Hariris bilkortesje i Beirut og tok livet av den tidligere statsministeren og 21 andre. 226 personer ble såret. En spesialdomstolen for Libanon, som holder til i Nederland, fant i august Salim Ayyash (57) skyldig i angrepet. Det er utstedt en internasjonal arrestordre mot ham, men Hizbollah-leder Hassan Nasrallah nekter å utlevere ham og har heller ikke anerkjent den internasjonale domstolen. Hizbollah er en sjiamuslimsk bevegelse i Libanon som samarbeider tett med Iran, og som både har en politisk og væpnet fløy. (©NTB)