Hizbollah-tilhengere til angrep på protestplass i Libanon

Hizbollah-tilhengere har gått til angrep på plassen i sentrum av Beirut der tusenvis av libanesere har etablert en protestleir mot myndighetene.

Grupper med sinte menn, noen av dem med køller, begynte tirsdag morgen å slåss med demonstranter som sperret veiene i Beirut. Noen av dem ropte slagord til støtte for Hizbollah-leder Hassan Nasrallah, som har kritisert demonstrasjonene.

Angriperne har revet ned telt og knust stoler på plassen som regjeringsmotstandere har brukt som samlingssted de siste ukene.

Opprørspoliti har rykket inn for å forsøke å skille de to gruppene fra hverandre. Ifølge øyenvitner bruker de tåregass for å spre demonstrantene.

Samtidig svirrer det rykter om at statsminister Saad Hariri kommer til å gå av. Han har varslet en kunngjøring tirsdag klokka 15 norsk tid.

Nasrallah har tidligere oppfordret sine tilhengere om ikke å delta i demonstrasjonene, som er rettet mot den politiske eliten og det demonstrantene mer er korrupsjon og maktmisbruk. Protestbølgen kommer samtidig som Libanon er i dyp økonomisk krise, og regjeringen planlegger omfattende budsjettkutt, høyere skatter og andre reformer i tråd med krav fra Det internasjonale pengefondet (IMF).

Libanon har et skjørt politisk system der makten er fordelt mellom landets ulike religiøse grupper. Mens Hizbollah er en sjiamuslimsk bevegelse med tette bånd til Iran, er statsministeren sunnimuslim med tette bånd til Saudi-Arabia og andre sunnimuslimske stater i regionen.

