Hjemmet til gjerningsmannen bak knivangrepet i Japan ransaket

Det er fortsatt et mysterium hvorfor en 51 år gammel mann i Japan gikk løs på skolejenter med kniv tirsdag.

To personer ble drept og 17 andre såret tirsdag da en mann med kniver angrep skolejenter på en bussholdeplass i byen Kawasaki i Japan.

Onsdag ransaket politiet hjemmet til den antatte gjerningsmannen, som tok sitt eget liv etter angrepet.

Siden politiet ikke vil kommentere etterforskningen og har avslått å komme med ytterligere opplysninger i saken, er det fortsatt uklart hva motivet er.

Skal ha bodd med foreldrene

Ifølge lokal medier bodde den 51 år gamle mannen sammen med foreldrene sine.

En kvinnelig nabo forteller nyhetsbyrået Kyodo at gjerningsmannen sa farvel til henne 40 minutter før han utførte angrepet, en samtale hun omtaler som uvanlig.

Den statlige kringkasteren NHK skriver imidlertid, basert på anonyme kilder, at gjerningsmannen bodde med tanten og onkelen sin. Kildene omtaler ham med et japansk begrep som beskriver folk som isolerer seg fra omverdenen, gjerne i årevis.

Det er ikke kjent om mannen hadde arbeid.

Vurderer tiltak

En mann som forteller at han var læreren til gjerningsmannen for nesten 40 år siden, sier til NHK at mannen ikke skilte seg ut.

– Han og vennene hans dyttet til hverandre vennskapelig, men han var ikke voldelig, sier læreren.

Japanske myndigheter har kunngjort at de vurderer å iverksette tiltak for å sikre at skolebarn er trygge på vei til og fra skolen. Onsdag morgen la folk fortsatt ned blomster på åstedet.

