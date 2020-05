Høie: WHO er avhengig av å samarbeide tett med USA

WHO er avhengige av å samarbeide tett med alle, også USA, sier helseminister Bent Høie (H) etter president Donald Trumps knallharde kritikk.

– Betydningen av internasjonalt samarbeid og WHOs sentrale roller er blitt tydeligere enn noen gang. Derfor opprettholder vi vår støtte til WHO, både politisk og ved økte bevilgninger. Vi har også meddelt amerikanske myndigheter dette, senest da utenriksministeren snakket med USAs utenriksminister Pompeo i slutten av april, sier Høie til NTB.

USAs president Donald Trump kritiserte tirsdag WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus' håndtering av koronapandemien og truer med å trekke USAs støtte til organisasjonen.

Verdens helseforsamling vedtok tirsdag at WHOs rolle i håndteringen av koronautbruddet skal evalueres, noe Norge støtter, opplyser Høie.

– Alle land er enige i at den globale responsen må bli bedre slik at vi er bedre forberedt neste gang det kommer en pandemi. Et sterkt WHO og en robust internasjonal krisehåndteringsevne er i alles interesse. WHO er avhengig av å samarbeide tett med alle, inkludert Kina og USA, sier han.

