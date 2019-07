Holocaust-overlever Eva Kor er død

Eva Kor overlevde holocaust, men tilbrakte livet etter krigen til å kjempe for tilgivelse. Torsdag gikk hun bort, 85 år gammel.

Kor har det siste året hatt både hjerteoperasjon og pustevansker, ifølge sønnen Alex Kor.

– Min mor hadde ikke likt det at jeg gråter. Hun pleide å be folk om å ikke gråte, men heller jobbe for å gjøre verden et bedre sted. Det er hennes arv. Det er hennes gave, sier sønnen.

Kor var en jødisk rumener som i 1944, da hun var ti år gammel, ble sendt til Auschwitz, der store deler av hennes familie ble drept. Hun ble også utsatt for eksperimenter av doktor Josef Mengele.

Etter krigen flyttet hun til den amerikanske delstaten Indiana, og giftet seg med en annen holocaust-overlever. I USA skrev hun bøker og holdt foredrag om sin historie, om veien videre og om tilgivelse.

Hun fortalte VG i 2015 at marerittene om konsentrasjonsleiren forsvant da hun først bestemte seg for å tilgi. Hun tilga den tidligere SS-mannen Oskar Gröning, kjent som «regnskapsføreren i Auschwitz», i retten.

I 2015 ble hun også kontaktet av Rainer Höss, barnebarnet til den fryktede kommandanten Rudolf Höss som var øverste leder for Auschwitz. Rainer ba Eva om å være hans adoptiv-bestemor, og hun takket ja. Selv Mengele har hun tilgitt.

– For meg har det handlet om å ta tilbake makten. Selv en liten forsøkskanin kan tilgi dødsguden i Auschwitz. Det føles som om jeg vant krigen, sa hun da.

(©NTB)