Hongkong-aktivist Joshua Wong får ikke stille til valg

Den høyprofilerte demokratiforkjemperen Joshua Wong fordømmer ledelsen i Hongkong etter at han er blitt nektet å stille til lokalvalg i Hongkong.

Valgkommisjonen i Hongkong har informert Wong om at hans nominasjon er funnet «ugyldig».

Etter måneder med protester mot myndighetene, har Wong flere ganger uttrykt at han ønsker å stille til lokalvalg og advart om at forsøk på å diskvalifisere ham bare vil generere mer støtte blant demonstrantene.

Tirsdag opplyser han at han likevel er blitt utestengt fra å stille til det kommende valget. Han har sent mediene en kopi av brevet han mottok, der det framgår at han ikke får stille til valg.

– Jeg fordømmer på det sterkeste myndighetene for å bedrive politisk sortering og sensur og for å frata meg mine politiske rettigheter, skriver han i en kunngjøring på Facebook-siden sin.

Den politiske administrasjonen i Hongkong, der Carrie Lam er leder, har sendt ut en uttalelse der det heter at nominasjonen av en ikke navngitt kandidat til valget ikke er godkjent.

Tidligere tirsdag gikk Lam for øvrig ut og sa at Hongkong risikerer kraftige nedgangstider når selvstyreregionen går inn i sin femte måned med protester og uro. Hun sier at hennes første prioritet nå er å for slutt på volden, før hun ser etter en politisk løsning.

Hvis tallene for tredje kvartal, som kommer senere denne uka, viser negativ vekst, sier Lam at det teknisk sett betyr at Hongkong er inne i en resesjonsperiode.

(©NTB)