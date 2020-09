Hongkong-aktivisten Joshua Wong arrestert

Hongkong-aktivisten Joshua Wong ble arrestert torsdag for å ha deltatt på en «ulovlig samling», ifølge advokaten hans.

Arrestasjonen skjer i forbindelse med en demonstrasjon i 2019, ifølge Wongs Twitter -profil. Han er også arrestert for å ha brutt et forbud mot tildekking av ansiktet under demonstrasjonen.

Folk i Hongkong kan arresteres i opp til seks måneder dersom de dekker til ansiktet med skjerf eller masker under demonstrasjoner.

23 år gamle Wong er en av de mest profilerte demokratiaktivistene i Hongkong. Sammen med blant andre Nathan Law sto han bak demokratigruppa Demosisto.

De trakk seg umiddelbart fra gruppa etter en ny omstridt sikkerhetslov trådte i kraft i Hongkong i juni.

