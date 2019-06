Hongkong-demonstranter fortsetter protesten

Demonstranter i Hongkong fortsetter søndag med ny protestaksjon selv om byens leder Carrie Lam har lagt et omstridt lovforslag om utlevering til Kina på is.

Organisasjonen Civil Human Rights Front varsler at demonstrasjonene i dens regi skal fortsette inntil lovforslaget er skrinlagt for godt.

– Jeg tror flertallet av Hongkongs befolkning ikke kommer til å godta midlertidig suspensjon av forslaget, sier demonstranten Thomas Hong, som har deltatt i en gruppe på ti personer som har sultestreiket utenfor byens regjeringskontor siden onsdag.

Hong sier hans gruppe vil ha hele lovforslaget trukket for godt, og han vil også at byens leder Carrie Lam går av. Videre mener han at myndighetene bør kategorisere onsdagens voldelige demonstrasjon som protest, og ikke opprør, siden deltakelse i opprør kan medføre opptil ti års fengsel.

Sultestreiken skal fortsette inntil den har vart i 103 timer, uttalte han lørdag. Tallet symboliserer de 1,03 millioner menneskene som ifølge protestledere deltok i forrige søndags demonstrasjon mot lovforslaget.

En annen demonstrant, Charlene Lam, sier til DPA at hun vil delta i søndagens planlagte demonstrasjon med krav om at det omstridte lovforslaget må trekkes for godt, og ikke bare legges til side. Også hun mener byens leder må gå av.

