Hongkong-demonstranter møtt med pepperspray og arrestert

På ettårsdagen for Hongkongs demokratiprotester ble demonstranter arrestert og sprayet med pepperspray av politiet.

Til tross for politiets advarsler møtte mange fram tirsdag for å markere årsdagen for Hongkongs demokratiprotester.

Fjorårets protester brøt ut på grunn av et lovforslag som åpnet for at borgere i Hongkong kan bli rettsforfulgt i Fastlands-Kina. Lovforslaget ble ikke vedtatt, men demonstrasjoner har likevel blitt avholdt gjennom hele det siste året.

Årets protester er knyttet til at kinesiske myndigheter vil innføre en sikkerhetslov i Hongkong. Loven sees på som en trussel mot Hongkongs autonomi.

Hongkongs politiske leder Carrie Lam har uttrykt støtte til loven, som kan tre i kraft allerede i juli.

