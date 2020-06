Hongkong-flyktninger ventes til Taiwan

Taiwan gjør seg klare for å ta imot flyktninger fra Hongkongs demokratiprotester, samtidig som Kina strammer grepet.

Hongkong har det siste året vært preget av protester. Mange mener området er i ferd med å miste sitt demokratiske styresett og sin autonomi fra Kina, blant annet gjennom en nylig innført kinesisk sikkerhetslov.

Taiwans president Tsai Ing-wen har lovet å bistå dem som reiser fra Hongkong til Taiwan. Myndighetene på Taiwan skal være i gang med en humanitær bistandsplan, melder Reuters.

Rundt 200 personer fra Hongkong har allerede reist til Taiwan siden demokratiprotestene brøt ut for et år siden, opplyser Shih Yi-hsiang fra organisasjonen Taiwan Association for Human Rights.

Som følge av reiserestriksjoner for å hindre spredning av koronaviruset har det foreløpig vært en pause i nye ankomster fra Hongkong til Taiwan, men Shih forventer at tallet vil øke kraftig når myndighetene begynner å lette på tiltakene.

