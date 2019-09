Hongkong forbereder seg på nye protester

Politiet i Hongkong brukte tåregass og gummikuler mot demonstranter som kastet brannbomber natt til søndag. Nye demonstrasjoner er varslet.

I morgentimene søndag strømmet unge demonstranter, mange av dem iført masker, inn på et stort kjøpesenter til taktfaste rop med krav om demokrati, uavhengig gransking av politiets maktbruk og løslatelse av fengslede aktivister.

Demonstrantene hadde også musikkinstrumenter og sang sanger, og det hele gikk fredelig for seg.

Verre var det natt til søndag da det kom til kraftige sammenstøt mellom demonstranter som kastet brannbomber og satte fyr på søppel i gatene, og opprørspoliti som tok i bruk tåregass og gummikuler for å drive dem tilbake.

Lammet flytrafikken

Søndag er det varslet demonstrasjoner rettet mot den internasjonale flyplassen i Hongkong, samt flyselskapet Cathay Pacific.

Store politistyrker har tatt oppstilling både der og ved flere jernbanestasjoner langs ruta til flyplassen, der demonstranter tidligere har lammet trafikken.

I forrige måned måtte alle fly til og fra Hongkong innstilles en periode, og Cathay Pacific pådro seg demonstrantenes vrede ved å sparke ansatte som hadde deltatt i protestene.

MTR Corp opplyste søndag at flytoget de opererer, på oppfordring fra myndighetene vil gå direkte fra sentralbanestasjonen til byen, uten å stanse på stasjoner langs ruta. Dette for å hindre at demonstrantene skaper problemer.

Alle som går om bord i toget, vil også måtte vise flybillett for å sikre at det ikke er demonstranter blant dem.

Krever regjeringssjefens avgang

Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997 etter prinsippet «ett land – to systemer». Det innebærer at Hongkong har sitt eget rettsvesen og lovgivende forsamling, samt større presse- og ytringsfrihet.

Et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste masseprotester 9. juni. Lovforslaget ble først lagt på is og senere trukket, men protestene har fortsatt.

Demonstrantene krever nå at Carrie Lam, som i 2017 ble valgt til territoriets regjeringssjef av en forsamling Kina har stor innflytelse over, må gå av.

(©NTB)