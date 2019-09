Hongkong-politiet advarer kraftig mot protester på Kinas nasjonaldag

Politiet i Hongkong sier at det vil bli «svært, svært farlig» hvis demonstranter trosser protestforbudet på Kinas nasjonaldag tirsdag.

– Ifølge vår analyse forventer vi at situasjonen i morgen blir svært, svært farlig, sier politiinspektør John Tse på en pressekonferanse mandag.

– Bråkmakernes kjerne øker volden. Dybden og bredden i volden deres og planene viser at de i økende grad tyr til terrorisme, sier han.

Hundretusener av hongkongkinesere har de siste månedene gjennomført store demonstrasjoner mot det de mener er Beijings stadig sterkere kontroll over det delvis selvstyrte kinesiske territoriet.

Myndighetene har lagt ned forbud mot demonstrasjoner når Folkerepublikken Kina feirer 70-årsjubileum tirsdag. En ankedomstol opprettholdt mandag forbudet, og samme dag ble en av protestarrangørene og en skuespiller pågrepet, mistenkt for å ha planlagt «kriminelt skadeverk», og for å ha deltatt i stormingen av Hongkongs folkevalgte forsamling i juli.

Ledende figurer i protestbevegelsen mener at pågripelsene er en skremselstaktikk for å hindre at folk demonstrerer tirsdag.

Demonstrasjonene i Hongkong har stort sett vært fredelige, men også i helgen brøt det ut gatekamper mellom demonstranter og politiet utenfor den folkevalgte forsamlingen.

