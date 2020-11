Hongkong-politikere truer med å gå av i samlet flokk

De av Hongkongs folkevalgte som kjemper for demokrati, truer med å trekke seg i samlet flokk.

Politikerne varsler at de vil gå av hvis Kina suspenderer fire av deres kolleger for å ha brutt loven i den delvis selvstyrte kinesiske byen.

– Den prodemokratiske fløyen har besluttet at hvis Folkekongressens stående komité bestemmer seg for å underkjenne parlamentarikere, så vil alle de prodemokratiske parlamentarikerne gå av på en gang, sier Wu Chi-wai, leder for Det demokratiske partiet, på en pressekonferanse mandag.

